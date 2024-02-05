Нидерланды дополнительно поставят Украине шесть истребителей F-16

Министерство обороны Нидерландов: количество самолетов F-16 для ВСУ достигло 24

Глава Министерства обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила в соцсети X, что королевство поставит Украине дополнительно шесть истребителей F-16.

«Министерство обороны Нидерландов готовит к поставке Украине еще шесть истребителей F-16. Таким образом, общее количество самолетов F-16 достигло 24», — заявила Оллонгрен.

Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому о поставке вооруженным силам республики (ВСУ) 18 истребителей F-16. В ответ на это в ВСУ обеспокоились сложностями содержания истребителей европейского образца.

