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17:45, 5 февраля 2024Мир

Нидерланды дополнительно поставят Украине шесть истребителей F-16

Министерство обороны Нидерландов: количество самолетов F-16 для ВСУ достигло 24

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Глава Министерства обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила в соцсети X, что королевство поставит Украине дополнительно шесть истребителей F-16.

«Министерство обороны Нидерландов готовит к поставке Украине еще шесть истребителей F-16. Таким образом, общее количество самолетов F-16 достигло 24», — заявила Оллонгрен.

Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому о поставке вооруженным силам республики (ВСУ) 18 истребителей F-16. В ответ на это в ВСУ обеспокоились сложностями содержания истребителей европейского образца.

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      Лина Пивоварова
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