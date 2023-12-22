Нидерланды заявили о подготовке 18 истребителей F-16 для поставки Украине

Премьер Нидерланов Рютте: 18 истребителей F-16 подготовят для поставки Украине

Нидерланды заявили, что проинформировали Киев о подготовке 18 истребителей F-16 для дальнейшей поставки Украине. Об этом премьер-министр королевства Марк Рютте написал в своем аккаунте в соцсети X (бывший Twitter).

По его словам, утром в пятницу, 22 декабря, он обсуждал с президентом Украины Владимиром Зеленским решение Европейского совета о начале переговоров по вступлению Украины в Евросоюз. Он заявил, что Амстердам впечатлен прогрессом Киева и продолжит оказывать поддержку.

«Сегодня я также проинформировал президента Зеленского о решении нашего правительства подготовить первые 18 истребителей F-16 для поставки Украине», — отметил он.

По его словам поставка американских многофункциональных истребителей четвертого поколения F-16 является одной из важнейших частей военной поддержки Украины. Рютте добавил, что перед поставкой истребителей должен быть соблюден ряд условий, включая требования к инфраструктуре и персоналу.

Ранее Россию обвинили в срыве поставок истребителей для Вооруженных сил Украины. Так, глава «Украинской бронетехники» Владислав Бельбас пожаловался, что Москва постоянно мешает Киеву приобретать оружие на мировом рынке. В качестве примера он привел случай, когда в стране, название которой он предпочел не называть, Украина нашла истребители и начала переговоры об их покупке. Однако, информация об этом попала к российской стороне, и сделка сорвалась, заключил Бельбас.