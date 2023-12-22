Россию обвинили в срыве поставок истребителей для ВСУ. На Украине говорят, что это происходит постоянно

Бельбас: Россия сорвала поставки истребителей для ВСУ

Генеральный директор компании «Украинская бронетехника» Владислав Бельбас пожаловался, что Москва постоянно мешает Киеву приобретать оружие на мировом рынке. В качестве одного из примеров он привел случай, когда России удалось сорвать закупку за рубежом истребителей для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В одной стране, на другом конце планеты, мы нашли истребители и начали договариваться о покупке. Продавец был готов, Минобороны подтвердило, что они нужны. Вдруг одно из писем об этом соглашении

попало в руки россиян (...). В итоге сделка сорвалась Владислав Бельбас директор компании «Украинская бронетехника»

По словам топ-менеджера, соглашение было расторгнуто из-за давления российских дипломатов на местных чиновников. «В итоге соглашение сорвалось, потому что страна-поставщик передумала предлагать эти истребители», — посетовал он.

Фото: George Calin / Inquam Photos / Reuters

Ранее на Украине обвинили поляков в проблемах с поставками вооружения

В начале ноября польские грузоперевозчики перекрыли четыре погранперехода на границе с Украиной. Они потребовали ввести коммерческие ограничения для украинских коллег и ограничить их количество. Блокада границы со стороны Польши привела к проблеме с поставками военных грузов для ВСУ на передовую.

Руководитель украинского фонда «Вернись живым» Тарас Чмут заявил, что из-за блокирования польскими дальнобойщиками контрольно-пропускных пунктов откладываются поставки беспилотников, грузовых автомобилей-пикапов и приборов ночного видения, которые направляют неправительственные организации.

По информации издания Business Insider, поляков также обвиняют в задержках доставки пикапов, жгутов и деталей для дронов. Образовавшаяся из-за этого нехватка беспилотников может серьезно сказаться на боевых возможностях ВСУ, подчеркивают журналисты.

Директор фонда «Коло» Александр Задорожный уточнил, что поставки дронов откладываются на две-три недели.

По словам украинского военного Александра, его подразделение, в частности, ждет доставки двух приборов ночного видения, застрявших на польско-украинском кордоне. Он обвинил блокирующих границу перевозчиков в оторванности от реальности, заявив, что они «омывают руки в крови людей, которые ждут необходимой помощи».

Политические деятели многих стран осудили поставки оружия на Украину

Лидер победившей на парламентских выборах голландской крайне правой «Партии свободы» (PVV) Герт Вилдерс высказался против поставок Нидерландами оружия Украине. «Я считаю, что Нидерланды не должны поставлять им вооружения для защиты, потому что у нас у самих вооружений очень мало (...). Кроме того, я выступаю за переговоры между странами, а не за войну», — объяснил он свою позицию.

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер заявил, что поставки оружия ВСУ не способствуют деэскалации российско-украинского конфликта. По его словам, прекращение боевых действий возможно только с помощью дипломатических средств при посреднической роли Германии и Франции. Сопредседатель оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель добавила, что немецкое правительство должно придерживаться нейтралитета и прекратить поставлять оружие на Украину.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо также не поддержал продолжение поставок оружия Украине.

«Давайте немедленно прекратим бойню, прекратив посылать просто так оружие и миллиарды [президенту Украины Владимиру] Зеленскому», — призвал он.

Глава бразильского МИД Мауру Виейра, в свою очередь, заявил о неприемлемости поставок вооружения на Украину. «Бразилия придерживается своей позиции не посылать оружие сторонам конфликта», — добавил он.

Заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан также осудил поставки Украине вооружений со стороны западных государств. «Постоянная поставка вооружений на поле боя приведет только к эскалации войны, повлечет больше потерь среди мирных граждан и заставит больше людей покинуть дома», — подчеркнул он.

Кроме того, в ряде стран, таких как Германия, Нидерланды, США, Бельгия, Польша, Италия, прошли протесты против поставок оружия Украине.

