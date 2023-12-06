На Украине сообщили о проблемах с поставками вооружения из-за поляков

Reuters: протест польских дальнобойщиков задерживает поставки вооружения Украине

Поставки западного вооружения задерживаются из-за блокирования польскими дальнобойщиками контрольно-пропускных пунктов (КПП), граничащих с Польшей. Об этом сообщил руководитель украинского фонда «Вернись живым» Тарас Чмут, пишет агентство Reuters.

«Оборудование и техника проходят через границу, но этот процесс стал медленнее», — сказал он.

Чмут уточнил, что речь идет о поставках беспилотников, грузовых автомобилей-пикапов и приборов ночного видения, которые направляют неправительственные организации.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что блокада границы с Польшей не влияет на поставки оружия. И уточнил, что блокируются другие грузы — коммерческие.

6 ноября польские перевозчики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. К акции уже присоединились несколько десятков перевозчиков. Они преградили проезд к трем погранпереходам и не пропускают коммерческие автомобили.