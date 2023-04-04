В Брюсселе начались протесты против поставок оружия Украине

У штаб-квартиры НАТО в Брюсселе началась акция протеста против поставок оружия Украине

У штаб-квартиры НАТО в Брюсселе во время встречи глав МИД стран альянса началась акция протеста против поставок оружия Украине. Об этом сообщает ТАСС.

«Цель нашего движения — остановить вооружение Украины и призвать к диалогу с Москвой», — цитирует агентство одного из организаторов митинга, главу организации SOS Donbass Анну Новикову, по словам которой блок НАТО «был зачинщиком войн последние 74 года».

Отмечается, что в акции принимают участие приблизительно 50 человек. Протестующие держат в руках плакаты с портретом российского военного корреспондента Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин), убитого в результате теракта 2 апреля, а также с траурной ленточкой и подписью Remember Vladlen («Помни Владлена»).

Ранее заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета, кандидат исторических наук Леонид Шаповалов назвал целью НАТО уничтожение России.