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19:37, 4 апреля 2023Мир

В Брюсселе начались протесты против поставок оружия Украине

У штаб-квартиры НАТО в Брюсселе началась акция протеста против поставок оружия Украине
СюжетПротесты на Украине

Фото: Johanna Geron / Reuters

У штаб-квартиры НАТО в Брюсселе во время встречи глав МИД стран альянса началась акция протеста против поставок оружия Украине. Об этом сообщает ТАСС.

«Цель нашего движения — остановить вооружение Украины и призвать к диалогу с Москвой», — цитирует агентство одного из организаторов митинга, главу организации SOS Donbass Анну Новикову, по словам которой блок НАТО «был зачинщиком войн последние 74 года».

Отмечается, что в акции принимают участие приблизительно 50 человек. Протестующие держат в руках плакаты с портретом российского военного корреспондента Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин), убитого в результате теракта 2 апреля, а также с траурной ленточкой и подписью Remember Vladlen («Помни Владлена»).

Ранее заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета, кандидат исторических наук Леонид Шаповалов назвал целью НАТО уничтожение России.

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Глеб Бажуткин
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