Myśl Polska: в Варшаве прошла акция против поддержки Украины «Воскресенье расплаты»

В Польше 9 июля прошла акция против поддержки Украины под названием «Воскресенье расплаты». Об этом написало издание Myśl Polska.

«Девятого июля перед посольством Украины в Варшаве несколько сотен людей собрались в рамках акции "Воскресенья расплаты украинцев"», — указали журналисты.

Во время мероприятия участники почтили память поляков, пострадавших от рук ОУН-УПА (признана экстремистской и запрещена в России) во время Волынской резни. Присутствующие также в знак протеста выставили обувь перед зданием посольства.

Организатор шествия рассказал, что участники акции выступают против поставок оружия Киеву через территорию Польши и поддержки Киева.

При этом в материале издания указано, что митинг пыталась сорвать группа агрессивных украинских провокаторов. Деятельность их, как указывается, «однозначно координировало посольство». Однако противникам акции так и не удалось ее прекратить.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Польша ради памяти о Волынской резне должна перестать поддерживать Киев.

Ранее польский социолог Хенрик Доманьский заявил, что среди поляков растет усталость, связанная с преференциями, которые получают приезжающие в страну украинские беженцы. По его словам, политика властей страны привела к росту популярности среди населения партии «Конфедерация свободы и независимости», которая настроена критически в отношении беженцев с Украины и объемам той помощи, которую они получают.