В Польше заявили об усталости поляков от украинских беженцев

WPolityce: социолог Доманьский заявил, что поляки устали от украинских беженцев

Среди поляков растет усталость, связанная с преференциями, которые получают приезжающие в страну украинские беженцы. Об этом заявил социолог Хенрик Доманьский в беседе с изданием WPolityce.

«Большая часть польского общества отрицательно относится к благам, которыми одаривает украинцев польское государство, делая это за счет граждан страны», — отметил эксперт.

По его словам, подобная политика властей страны уже привела к росту популярности среди населения партии «Конфедерация свободы и независимости», которая настроена критически в отношении беженцев с Украины и объемам той помощи, которую они получают.

Ранее обозреватель издания Niezalezny Dziennik Polityczny Макер Галаш в своей статье заявил, что польские власти распахнули ворота в ад, открыв границы для украинских беженцев. По его мнению, решение разместить на территории страны украинцев стало фатальной ошибкой.

По официальным данным властей, в Польше в настоящее время находятся около 950 тысяч беженцев с Украины, всего же в стране проживают 2,3 миллиона украинцев.