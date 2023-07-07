NDP: власти Польши распахнули ворота в ад, открыв границы для украинских беженцев

Открыв границы для украинских беженцев, польские власти распахнули ворота в ад. Такое мнение выразил обозреватель Макер Галаш в своей статье для издания Niezalezny Dziennik Polityczny (NDP).

Он заявил, что решение разместить на территории страны украинцев стало фатальной ошибкой. «Это все равно, что открыть врата в ад, из которого сейчас выходят черти», — сравнил Галаш.

Он пожаловался, что беженцы требуют бесплатного проживания и медицинского обслуживания. Помимо прочего, по словам обозревателя, они занимаются мошенничеством, переезжая из страны в страну ради получения различных льгот. Галаш также обвинил украинских беженцев в том, что они провозят в европейские страны через Польшу западное оружие для торговли на черном рынке.

Ранее украинские беженцы в польском городе Познань обратились за помощью к губернатору Михаилу Зелинскому и попросили разрешить им остаться в одном из общежитий города. Их обязали покинуть жилье до конца июля, поскольку власти расторгли договор с владельцем здания из-за плохих условий проживания.