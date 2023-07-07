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02:16, 7 июля 2023Мир

Украинские беженцы в Польше попросили власти о помощи

Wyborcza: беженцы с Украины попросили помощь у властей Познани из-за выселения

Фото: Unsplash

Украинские беженцы в польском городе Познань обратились за помощью к губернатору Михаилу Зелинскому и попросили разрешить им остаться в одном из общежитий города. Об этом пишет газета Wyborcza.

По данным издания, из-за плохих условий в общежитии на улице Варшавская власти расторгли договор с владельцем здания. Жильцов обязали покинуть строение до конца июля. При этом после проведенных работ условия проживания в общежитии улучшились.

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«Что, если они увезут нас куда-нибудь далеко? Опять придется начинать все сначала», — задумалась жительница общежития Татьяна.

В петиции беженцы отметили, что большинство новых мест располагается вне Познани. Они попросили властей пощадить их, но получили прохладный ответ. «Если вы ждете поддержки или безопасности, то это не к нам», — отметил заместитель директора местного департамента безопасности и кризисного управления Вальдемар Патернога.

Ранее в Польше пожаловались на украинцев. Президент Союза украинцев в стране Мирослав Скорка заявил, что отношение граждан страны к мигрантам портится из-за знания русского языка.

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    Марина Совина
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