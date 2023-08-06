В Нью-Йорке прошли протесты против отправки оружия на Украину

В Нью-Йорке прошли протесты против финансовой поддержки Киева и поставок оружия

В Нью-Йорке прошли протесты против продолжения финансовой поддержки Киева и поставок оружия Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Акция проводит движение «Человечество за мир» напротив штаб-квартиры ООН. Независимый кандидат в сенат США от Нью-Йорка Дайан Сэйр назвала нынешнюю политику Соединенных Штатов в отношении Украины «преступно безумной». По ее мнению, американским властям следует признать, что у них на руках кровь.

Кандидат на выдвижение в президенты на предстоящих выборах от Либертарианской партии Майк тер Мэтт считает, что участие Вашингтона в опосредованной войне с Россией за Украину не служит долгосрочным интересам США.

В заявлении на сайте движения «Человечество за мир» говорится, что опасность ядерной войны на сегодняшний день возросла до такой степени, «что ни один мыслящий человек на планете больше не может ее игнорировать».

Ранее сопредседатель оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель заявила, что немецкое правительство должно придерживаться нейтралитета и прекратить поставлять оружие на Украину. По словам депутата, члены партии АдГ не поддерживают оказание военной помощи Киеву и выступают за урегулирование конфликта путем переговоров.