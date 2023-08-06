Депутат Вайдель: ФРГ должна придерживаться нейтралитета в конфликте на Украине

Немецкое правительство должно придерживаться нейтралитета и прекратить поставлять оружие на Украину, считает сопредседатель оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель. Об этом она заявила в интервью телеканалу Welt, доступном на YouTube.

По словам депутата, члены партии АдГ не поддерживают оказание военной помощи Киеву и выступают за урегулирование конфликта путем переговоров. «Германии стоит быть нейтральной стороной в этом противостоянии», — подчеркнула она.

Вайдель также призвала не закрывать глаза на предысторию украинского конфликта, отметив, что сейчас эта тема не обсуждается. Однако, по ее мнению, для разрешения подобных ситуаций следует помнить, с чего все началось.

Кроме того, политик выступила с критикой в адрес американских властей. Она отметила, что действия НАТО в ситуации на Украине были совершены под влиянием США. Безопасность всей Европы оказалась под угрозой из-за стремления Вашингтона извлечь выгоду, заключила Вайдель.

В конце июля Германия передала Киеву шесть зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard, 33 разведывательных дрона и прочее вооружение. В частности, Украина получила свыше 15 тысяч боеприпасов к ЗСУ, 13 разведывательных беспилотников Vector, более 2,5 тысячи дымовых снарядов калибра 155 миллиметров.