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12:52, 28 июля 2023Мир

Германия отправила Украине еще шесть ЗСУ Gepard и тысячи боеприпасов

ФРГ поставила Украине за неделю 6 ЗСУ Gepard, тысячи боеприпасов и 33 БПЛА

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Германия за неделю поставила Украине еще шесть зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard, 33 разведывательных дрона и прочее вооружение. Об этом сообщается на сайте правительства республики.

В частности, ФРГ отправляет Киеву свыше 15 тысяч боеприпасов к ЗСУ, 13 разведывательных беспилотников Vector, более 2,5 тысячи дымовых снарядов калибра 155 миллиметров.

Помимо прочего, Германия посылает на Украину 10 двухзвенных гусеничных вездеходов Bandvagn 206, пять машин пограничной службы, 20 разведывательных беспилотников RQ-35 Heidrun, восемь машин скорой помощи и восемь стоматологических стерилизаторов.

Ранее министерство по делам экономики и защиты климата ФРГ сообщило, что республика передала Киеву в 2023 году оружия на 1,65 миллиарда евро. Всего за это время ведомство выдало отдельных разрешений на экспорт вооружений на сумму примерно 5,22 миллиарда евро.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц обещал поддерживать Украину «столько, сколько потребуется».

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    Алина Гончарова
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