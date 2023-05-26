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22:25, 26 мая 2023Мир

Шольц пообещал продолжать поддерживать Украину

Канцлер Шольц заявил, что Германия продолжит поддерживать Украину сколько потребуется
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Ints Kalnins / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц, находящийся с визитом в Таллине, заявил, что ФРГ продолжит поддерживать Украину «столько, сколько потребуется». Об этом сообщает РИА Новости.

«Вместе со странами Балтии, Европейским союзом и международными партнерами Германия будет продолжать твердо стоять на стороне Украины и оказывать ей помощь столько, сколько потребуется», — пообещал Шольц во время пресс-конференции, подчеркнув, что «это решение непоколебимо».

В свою очередь премьер-министр Эстонии Кая Каллас отметила, что Таллин продолжит поддерживать Украину оружием, боеприпасами и содействием в военной подготовке.

Ранее Олаф Шольц заявил, что перемирие между Россией и Украиной неприемлемо, так как оно приведет к замораживанию конфликта, а не к справедливому миру на условиях Киева. Он подчеркнул, что именно Киев должен определять желаемые формулировки мира.

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    Марина Совина
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