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10:49, 26 мая 2023Мир

Канцлер ФРГ выступил против перемирия России и Украины

Канцлер ФРГ Шольц: перемирие на Украине приведет к замораживанию конфликта, а не к миру

Фото: Kay Nietfeld / dpa / Globallookpress.com

Перемирие между Россией и Украиной неприемлемо, так как оно приведет к замораживанию конфликта, а не к справедливому миру на условиях Киева. Против прекращения огня выступил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью газете Kölner Stadt-Anzeiger.

«Россия должна понять: речь не может идти о заключении своего рода "холодного мира", при котором примерно по линии фронта пройдет новая граница между Россией и Украиной», — заявил канцлер, добавив, что именно Киев должен определять желаемые формулировки, в том числе и по вопросу территориальных претензий Киева по Крыму.

Ранее Шольц заявил, что решил снова провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. По словам политика, с последнего разговора прошло достаточно много времени. «Я намереваюсь в подходящее время снова поговорить с Путиным», — указал канцлер.

В марте канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что регулярно разговаривал с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, это были долгие разговоры, которые порой длились до полутора часов. «Иногда на немецком, иногда с переводом», — сказал глава немецкого правительства. Шольц также отметил, что во время бесед стороны придерживались вежливого тона.

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Виктория Кондратьева
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