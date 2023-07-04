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15:21, 4 июля 2023Мир

Германия назвала стоимость отправленного оружия на Украину

Германия отправила в 2023 году оружия на Украину на 1,65 миллиарда евро

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Германия передала Киеву в 2023 году оружия на 1,65 миллиарда евро. Общую стоимость отправленного оружия на Украину назвало министерство по делам экономики и защиты климата ФРГ.

«Нынешние показатели выданных разрешений демонстрируют постоянную поддержку Германией Украины в ее самообороне», — отметил госсекретарь министерства Свен Гигольд.

Всего за это время ведомство выдало отдельных разрешений на экспорт вооружений на сумму примерно 5,22 миллиарда евро. Большая часть общей стоимости (4,74 миллиарда евро) приходится на оружие для ЕС, НАТО, Украины и Южной Кореи.

Ранее в немецком городе Айзенхюттенштадт прошла акция протеста против поставок оружия Украине у школы, где выступала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Одним из вопросов, которые обсуждались на мероприятии, стало расходование денег из федерального бюджета на помощь Киеву.

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    Семен Александров
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