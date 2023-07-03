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18:26, 3 июля 2023Мир

В Германии прошла акция против поставок вооружений Украине

Die Welt: в ФРГ прошла акция против поставок оружия Украине во время выступления Бербок
СюжетПротесты в Германии

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

В немецком городе Айзенхюттенштадт прошла акция протеста против поставок оружия Украины у школы, где выступала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Об этом сообщает Die Welt.

Глава МИД ФРГ провела встречу со старшеклассниками на тему правого экстремизма. Одним из вопросов, которые обсуждались на встрече, стало расходование денег из федерального бюджета на помощь Украине.

Всего в акции приняли участие около 30 человек. В школу, где выступала Бербок, бросили два яйца. Как сообщило издание, хулиган не был участником акции, полиция начала расследование инцидента.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Украина в ближайшие недели получит от Германии и Дании десятки танков Leopard 1A5. По его словам, сейчас Берлин оказывает вторую по величине военную помощь Киеву в сфере поставок техники.

В апреле в Германии прошли массовые протесты из-за небывалого потока беженцев с Украины. Немцы были обеспокоены возможными угрозами своей безопасности, связанными с мигрантами, и дефицитом жилья.

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    Александр Слабиев
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