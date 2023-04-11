Возмущенные количеством беженцев немцы вышли на протесты

Le Figaro: ситуация с беженцами с Украины в Германии вышла из под контроля

В Германии начались массовые протесты из-за небывалого потока беженцев с Украины, пишет издание Le Figaro.

Отмечается, что немцы обеспокоены возможными угрозами своей безопасности, связанными с мигрантами, и дефицитом жилья. «К миллиону украинцев, прибывших после начала конфликта по упрощенной процедуре приема, добавились еще 300 тысяч просителей убежища», — говорится в материале.

Уточняется, что речь идет не только об украинских беженцах, но также и о мигрантах из Афганистана и Сирии. При этом, сообщает газета, власти страны не реагируют на недовольство населения. Так, на заседании в Грайфсвальде жители призвали правительство устранить угрозы со стороны беженцев, однако никакого ответа так и не последовало.

Ранее украинцы, временно проживающие в Германии, пожаловались на агрессивное поведение жителей Саксонии на востоке страны. В частности, беженцы сталкиваются с оскорблениями и порчей имущества со стороны немцев.