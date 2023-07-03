Германия объявила о новых поставках западных танков для Киева

Министр обороны ФРГ Писториус: Киев получит от Германии и Дании десятки танков Leopard 1A5

Украина в ближайшие недели получит от Германии и Дании десятки танков Leopard 1A5 в рамках новых поставок западных танков. Об этом объявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью польской газете Rzeczpospolita.

«На сегодняшний день Германия оказывает вторую по величине военную помощь Украине в сфере поставок техники, если речь идет о прямой финансовой помощи или той, что предоставляется в рамках ЕС, и является одной из стран, которая обучает украинских военных (...). В ближайшие недели на Украину будут доставлены десятки боевых танков Leopard 1 A5, предоставленных Германией и Данией», — заявил министр.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий говорил, что Польша и ФРГ не могут начать ремонт танков Leopard, задействованных на Украине, из-за нехватки запчастей. По словам премьера, Варшава и Берлин не могут открыть совместный ремонтный центр. «Нам нужны от немецкой стороны соответствующим образом приготовленные процедуры», — указал он, отметив, что о ремонте танков в момент нехватки запчастей говорить сложно.