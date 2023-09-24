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17:00, 24 сентября 2023Мир

Жители Амстердама провели акцию протеста из-за Украины

РИА Новости: в Амстердаме провели акцию протеста против поставок оружия Украине
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Жители Амстердама провели акцию протеста против поставок оружия Украине. В шествии приняли участие 200 человек, передает РИА Новости.

По данным агентства, протестное мероприятие стартовало в полдень на площади Дам. Спустя два часа колонна двинулась в сторону Центрального вокзала.

Участники шествия несли в руках плакаты с лозунгами «Нет НАТО — нет войны», «Прекратите отправлять Украине оружие!», «Никакого оружия ради мира», «Мир с Россией», «Нет — эскалации, да — переговорам!» Одна из организаторов демонстрации, Наталья Воронцова, пояснила, что инициатива о проведении мероприятия исходила от голландцев.

Ранее бывший депутат бундестага Ян ван Акен заявил о том, что Германии необходимо прекратить «бесконечную» поставку оружия Вооруженным силам Украины. По его мнению, текущей концепции победы Украины пришел конец.

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    Анна Щербакова
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