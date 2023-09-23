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17:52, 23 сентября 2023Мир

Экс-депутат бундестага заявил о необходимости прекращения поставки оружия ВСУ

Бывший депутат бундестага заявил о необходимости прекращения поставки оружия ВСУ

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Бывший депутат бундестага Ян ван Акен заявил о том, что Германии необходимо прекратить «бесконечную» поставку оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом он сообщил в эфире программы на телеканале Phoenix.

По его мнению, текущей концепции победы Украины настал конец: «Да, это был план А, но мы должны от него отказаться. Мы должны подумать, что можно сделать, чтобы приблизить мирные переговоры».

Ян ван Акен добавил, что необходимо уделять возможности переговоров столько же внимания, сколько и поставкам оружия на Украину, а также подчеркнул, что западные страны думают только о вооружении.

Ранее немецкий политолог и профессор Боннского университета Андреас Хайнеманн-Грюдер заявил, что скоро Украина не сможет рассчитывать на финансовую и военную помощь США.

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    Анастасия Астахова
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