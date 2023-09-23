Немецкий профессор предупредил Украину об отсутствии помощи от США

Политолог Хайнеманн-Грюдер: Украина может рассчитывать на помощь США еще полгода

Немецкий политолог и профессор Боннского Университета Андреас Хайнеманн-Грюдер заявил, что скоро Украина не сможет рассчитывать на финансовую и военную помощь США. Об этом он сообщил в эфире программы телеканала Phoenix, доступной на YouTube.

По его мнению, нынешние поставки оружия будут продолжаться еще шесть месяцев, после чего — закончатся. Он добавил, что за США помощь прекратят передавать и западные страны.

«Вероятно, поставки оружия в таком же темпе будут продолжаться еще полгода», — поведал Хайнеманн-Грюдер, подчеркнув, что значительные перемены в области передачи помощи произойдут в преддверии выборов в США.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили от США мало ракет ATACMS из-за сомнений Вашингтона в их эффективности в ходе спецоперации. Причину ограниченных поставок назвал военный эксперт, полковник в отставке Юрий Кнутов.