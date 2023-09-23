Названа причина ограниченных поставок ракет ATACMS Украине

Полковник: ВСУ получили мало ракет ATACMS из-за сомнений США в их эффективности

Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили от США мало ракет ATACMS из-за сомнений Вашингтона в их эффективности в ходе спецоперации. Причину ограниченных поставок назвал военный эксперт, полковник в отставке Юрий Кнутов, передают «Известия».

«Ракеты ATACMS по многим параметрам напоминают "Точку-У", мы таких ракет в свое время уничтожили достаточно много. Я думаю, что ракеты ATACMS ждет такая же судьба, что и ракеты "Точка-У"», — сказал Кнутов, отметив, что американцы хотят проверить, как ракеты поведут себя во время серьезного конфликта.

Эксперт отметил, что российские системы противовоздушной обороны гораздо эффективнее, поэтому США опасаются, что ракеты будут сбиты, а это, в свою очередь, нанесет имиджевый ущерб производителям ATACMS.

Другое оружие, которое поставляет США, — танки Abrams, — также не способно изменить ход боевых действий, считает Кнутов. По его мнению, ВСУ будут применять их как самоходные установки в закрытых позициях.

Вопрос с поставкой Украине тактических баллистических ракет большой дальности ATACMS обсуждается несколько месяцев. 22 сентября издание Politico опубликовало материал о том, что власти США сомневаются в том, что поставки ракет ATACMS Украине смогут кардинально изменить ситуацию, хотя и способны помочь ВСУ на поле боя.

Перед этим издание NBC News со ссылкой на источники сообщило, что президент США Джо Байден проинформировал украинского коллегу Владимира Зеленского о передаче небольшого количества таких ракет. Дата поставки неизвестна. Ожидается, что об этом будет отдельно заявлено в официальном сообщении Белого дома.