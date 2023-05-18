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23:44, 18 мая 2023Мир

Китай осудил постоянные поставки западного оружия Украине

Зампостпреда КНР при ООН Шуан: поставки оружия Киеву уменьшают шансы на прекращение войны

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан на заседании Совета Безопасности организации осудил постоянные поставки Украине вооружений со стороны западных государств. По его словам, это усиливает эскалацию конфликта и негативно влияет на возможности добиться мирных переговоров, сообщает РИА Новости.

«Постоянная поставка вооружений на поле боя приведет только к эскалации войны, повлечет больше потерь среди мирных граждан и заставит больше людей покинуть дома», — заявил он.

Дипломат подчеркнул, что такой расклад событий значительно уменьшает шансы добиться начала переговоров о мире. По его словам, из-за поставок Киеву оружия надежда на прекращение огня остается призрачной.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя рассказал, что Москва сохраняет за собой право принимать все необходимые меры для того, чтобы нейтрализовать любые угрозы безопасности, которые исходят с территории Украины.

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Марина Совина
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