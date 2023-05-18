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23:21, 18 мая 2023Россия

Небензя заявил о праве России нейтрализовать любые исходящие из Украины угрозы

Небензя: РФ вправе предпринимать любые меры для нейтрализации исходящих из Украины угроз
СюжетСпециальная военная операция на Украине
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности организации рассказал, что Москва сохраняет за собой право принимать все необходимые меры для того, чтобы нейтрализовать любые угрозы безопасности, которые исходят с территории Украины, сообщает ТАСС.

«Россия оставляет за собой право на принятие всех необходимых мер для нейтрализации угроз в сфере безопасности», — заявил он, подчеркнув, что страна намерена добиться выполнения всех целей специальной военной операции (СВО) на Украине.

По словам дипломата, западные государства хорошо представляли, кто с помощью их усилий окажется у власти на Украине в результате государственного переворота в 2014 году и как будет происходить постепенное превращение страны в «анти-Россию».

Ранее заместитель министра иностранных дел Великобритании Лео Докерти рассказал, что в настоящее время Лондон вместе со своими союзниками изучают на предмет соответствия национальным законодательствам возможность передачи Киеву российских средств, которые были ранее заморожены.

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Марина Совина
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