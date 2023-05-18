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23:00, 18 мая 2023Мир

Британия изучит законность передачи Киеву замороженных средств России

МИД Британии: Лондон изучает законность передачи Украине замороженных активов России
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Pixabay

Заместитель министра иностранных дел Великобритании Лео Докерти рассказал, что в настоящее время Лондон вместе со своими союзниками изучают на предмет соответствия национальным законодательствам возможность передачи Киеву российских средств, которые были ранее заморожены, сообщает ТАСС.

«Мы продолжаем работать [с партнерами] по Группе семи и делимся экспертными оценками и опытом по вопросу возможных действий в отношении связанных с Россией конфискованных активов в Великобритании», — заявил он, отметив, что эти средства планируют передать Украине в качестве финансовой помощи для восстановления страны.

По его словам, помимо Британии ряд стран также заморозил российские активы и намерен найти возможность передать финансы Киеву законным путем. Замглавы МИД добавил, что у Москвы не будет доступа к своим средствам до момента восстановления территориальной целостности Украины.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности организации прокомментировал ситуацию на Украине. Дипломат заявил, что растущий поток оружия, поставляемого Киеву, свидетельствует о желании НАТО добиться эскалации конфликта. По его мнению, страны Запада ведут прокси-войну с Россией на Украине.

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Марина Совина
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