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22:35, 18 мая 2023Мир

Запад назвали соучастником военных преступлений Украины

Постпред РФ при ООН Небензя назвал Запад соучастником военных преступлений Украины
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности организации прокомментировал ситуацию на Украине. Его слова приводит ТАСС.

Небензя заявил, что растущий поток оружия, поставляемого Киеву, свидетельствует о желании НАТО добиться эскалации конфликта. По его мнению, страны Запада ведут прокси-войну с Россией на Украине

«Поставки все более мощных систем вооружений в совокупности с продолжающейся передачей Киеву данных для нанесения ударов и обучением солдат ВСУ [Вооруженных сил Украины] на своей территории делают эти государства не только участниками вооруженного конфликта с Россией <...>, но и соучастниками военных преступлений ВСУ и нацбатов», — подчеркнул он.

Ранее Небензя обвинил Украину в подстрекательстве к терроризму. По его словам, Запад допускает подобные действия Киева. Поэтому дипломат осудил граждан европейских стран и США за то, что они «мирятся с этим».

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Марина Совина
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