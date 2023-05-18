Запад назвали соучастником военных преступлений Украины

Постпред РФ при ООН Небензя назвал Запад соучастником военных преступлений Украины

Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности организации прокомментировал ситуацию на Украине. Его слова приводит ТАСС.

Небензя заявил, что растущий поток оружия, поставляемого Киеву, свидетельствует о желании НАТО добиться эскалации конфликта. По его мнению, страны Запада ведут прокси-войну с Россией на Украине

«Поставки все более мощных систем вооружений в совокупности с продолжающейся передачей Киеву данных для нанесения ударов и обучением солдат ВСУ [Вооруженных сил Украины] на своей территории делают эти государства не только участниками вооруженного конфликта с Россией <...>, но и соучастниками военных преступлений ВСУ и нацбатов», — подчеркнул он.

Ранее Небензя обвинил Украину в подстрекательстве к терроризму. По его словам, Запад допускает подобные действия Киева. Поэтому дипломат осудил граждан европейских стран и США за то, что они «мирятся с этим».