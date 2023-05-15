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20:34, 15 мая 2023Мир

Небензя обвинил Украину в подстрекательстве к терроризму

Постпред России при ООН Небензя: Запад допускает подстрекательство Украины к терроризму

Фото: Александр Щербак / РИА Новости

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обвинил западные страны и ООН в том, что они «мирятся с открытым подстрекательством к терроризму со стороны Киева». Цитату приводит ТАСС.

«В ряду преступлений [Киева] — теракт на Крымском мосту, убийства журналистов Дарьи Дугиной, Максима Фомина >(псевдоним — Владлен Татарский, прим. "Ленты.ру") и покушение на Захара Прилепина, в результате которого погиб его товарищ Александр Шубин», — возмутился Небензя.

По мнению дипломата, украинские чиновники буквально призывают к террористическим актам на территории России. В связи с этим Небензя также осудил граждан европейских стран и США за то, что они «мирятся с этим».

В своем выступлении российский постпред в том числе отсылал к словам главы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова: «Мы убивали и будем убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины».

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Виктория Кондратьева
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