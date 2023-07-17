Бразилия осудила поставки оружия на Украину

Глава МИД Бразилии Виейра призвал остановить поставки оружия на Украину

Бразилия выступает против введения санкций без мандата Совбеза ООН, а также сохраняет позицию о неприемлемости поставок оружия обеим сторонам конфликта на Украине. О необходимости остановить поставки заявил глава бразильского МИД Мауру Виейра, сообщает РИА Новости.

«Мы традиционно выступаем против односторонних санкций, и признаем только те, которые одобрены Советом Безопасности ООН. Это историческая позиция бразильской внешней политики... Бразилия придерживается своей позиции не посылать оружие сторонам конфликта», — призвал министр.

Ранее Виейра сообщал, что президенты России и Бразилии Владимир Путин и Луис Инасиу Лула да Силва могут встретиться на саммите БРИКС в ЮАР. По словам дипломата, за первые полгода работы администрации Лулы, президент встречался с главой МИД России Сергеем Лавровым уже три раза. При этом двусторонний диалог и переговоры о достижении мира на Украине проходили на разных уровнях.