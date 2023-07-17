Стало известно о возможной встрече лидеров России и Бразилии на саммите БРИКС

Глава МИД Бразилии: Путин и Лула да Силва могут встретиться на саммите БРИКС в ЮАР

Президенты России и Бразилии Владимир Путин и Луис Инасиу Лула да Силва могут встретиться в ближайшее время, то есть на саммите БРИКС в ЮАР. Об этом в интервью РИА Новости рассказал глава бразильского МИД Мауру Вийера.

«Ближайшая возможность для встречи может представиться на саммите БРИКС в ЮАР. С момента избрания президента Лулы они уже связывались дважды», — отметил дипломат.

Вийера напомнил, что весной Путин принял в Москве бразильского спецпосланника Селсу Аморима и обсудил с ним украинский конфликт и перспективы мира.

По словам дипломата, за первые полгода работы администрации Лулы, сам президент встречался с главой МИД России Сергеем Лавровым уже три раза. При этом двусторонний диалог и переговоры о достижении мира на Украине проходили на разных уровнях.

Ранее сообщалось, что в Южно-Африканской Республике утвердили формат саммита БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), который пройдет в Йоханнесбурге в конце августа. Так, предстоящее мероприятие состоится в очном формате, с физическим присутствием лидеров стран-членов объединения.