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18:16, 10 июля 2023Мир

В ЮАР утвердили формат саммита БРИКС

Президент ЮАР Рамапоса заявил, что предстоящий саммит БРИКС пройдет в очном формате

Фото: Nic Bothma / Reuters

В Южно-Африканской Республике (ЮАР) утвердили формат саммита БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), который пройдет в Йоханнесбурге в конце августа. Об этом заявил президент страны Сирил Рамапоса, пишет Euronews.

Предстоящее мероприятие состоится в очном формате, с физическим присутствием лидеров стран-членов объединения.

«Все из нас настроены провести встречу, когда мы можем напрямую общаться лицом к лицу», — пояснил Рамапоса и добавил, что очного саммита БРИКС не было уже в течение трех лет. Глава государства исключил возможность проведения встречи в формате видеоконференции.

Ранее лидер парламентской партии «Борцы за экономическую свободу» Джулиус Малема сообщил, что в ЮАР будут рады визиту президента России Владимира Путина на саммит БРИКС. Малема добавил, что его политсила выступает за скорейшее урегулирование украинского конфликта, который, по мнению партии, спровоцировали страны НАТО.

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    Варвара Кошечкина
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