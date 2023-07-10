В ЮАР утвердили формат саммита БРИКС

Президент ЮАР Рамапоса заявил, что предстоящий саммит БРИКС пройдет в очном формате

В Южно-Африканской Республике (ЮАР) утвердили формат саммита БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), который пройдет в Йоханнесбурге в конце августа. Об этом заявил президент страны Сирил Рамапоса, пишет Euronews.

Предстоящее мероприятие состоится в очном формате, с физическим присутствием лидеров стран-членов объединения.

«Все из нас настроены провести встречу, когда мы можем напрямую общаться лицом к лицу», — пояснил Рамапоса и добавил, что очного саммита БРИКС не было уже в течение трех лет. Глава государства исключил возможность проведения встречи в формате видеоконференции.

Ранее лидер парламентской партии «Борцы за экономическую свободу» Джулиус Малема сообщил, что в ЮАР будут рады визиту президента России Владимира Путина на саммит БРИКС. Малема добавил, что его политсила выступает за скорейшее урегулирование украинского конфликта, который, по мнению партии, спровоцировали страны НАТО.