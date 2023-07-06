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17:04, 6 июля 2023Мир

В ЮАР высказались о возможном приезде Путина на саммит БРИКС

Лидер партии EFF Малема: в ЮАР будут рады приезду Владимира Путина на саммит БРИКС
Джулиус Малема

Джулиус Малема. Фото: Siphiwe Sibeko / Reuters

В Южно-Африканской республике (ЮАР) будут рады визиту президента России Владимира Путина на саммит БРИКС, который состоится в Йоханнесбурге. Так о возможном приезде российского лидера высказался лидер парламентской партии «Борцы за экономическую свободу» (EFF) Джулиус Малема, пишет ТАСС.

Малема добавил, что EFF выступает за скорейшее урегулирование украинского конфликта, который, по мнению партии, спровоцировали страны НАТО. «Политика НАТО состоит в том, чтобы через конфликт на Украине утвердить свою империалистическую военную гегемонию как в Восточной Европе, так и в мире в целом», — заявил он.

Официально о готовящемся визите Путина в Йоханнесбург на саммит БРИКС, который состоится с 22 по 24 августа, Кремль не объявлял. В конце июня глава МИД республики Наледи Пандор отмечал, что в Москве пока не ответили, посетит ли российский лидер саммит.

При этом ранее в ЮАР допускали, что могут отказаться от идеи пригласить Путина на мероприятие в связи с ордером на его «арест». 17 марта соответствующий ордер выдал Международный уголовный суд, обвинив Путина и уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марию Львову-Белову в «незаконном вывозе детей» с Украины.

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