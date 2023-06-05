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12:59, 5 июня 2023Мир

ЮАР допустила отказ пригласить Путина на саммит из-за ордера МУС

В ЮАР рассказали, что изучают ситуацию с выдачей МУС ордера на «арест» Путина

Фото: Gavriil Grigorov / Reuters

Правительство Южно-Африканской республики (ЮАР) продолжает изучать ситуацию с предстоящим в августе саммитом БРИКС, в котором должен участвовать российский президент Владимир Путин. Сложности возникают в связи с выдачей Международным уголовным судом (МУС) ордера на «арест» президента, рассказал заместитель министра государственных предприятий ЮАР, заместитель председателя подкомитета по международным отношениям правящей партии «Африканский национальный конгресс» Обед Бапела. Цитату приводит ТАСС.

«[Ситуация] непростая. Арест российского лидера властями ЮАР станет провокацией против народа, который избрал его. А МУС не имеет собственных полицейских сил», — подчеркнул Бапела. Один из вариантов, рассматриваемых ЮАР — отзыв приглашения Путина.

Международный уголовный суд 17 марта выдал ордер на арест Путина и уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по обвинению в «незаконной депортации» украинских детей. Комментируя это решение, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Москва не признает юрисдикцию МУС.

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    Виктория Кондратьева
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