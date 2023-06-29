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16:53, 29 июня 2023Мир

Эфиопия подала заявку на вступление в БРИКС

Представитель МИД Эфиопии Алем заявил, что страна подала заявку на вступление в БРИКС
Мелес Алем

Мелес Алем. Кадр: Nation / YouTube

Эфиопия официально подала заявку на вступление в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) и надеется на положительное решение государств-членов объединения, заявил официальный представитель МИД республики Мелес Алем. Его слова приводит ENA.

«Мы ожидаем, что страны БРИКС положительно ответят на нашу заявку», — заявил он, отметив, что Эфиопия намерена сотрудничать с международными организациями, которые могут защитить ее интересы.

Ранее Бангладеш официально подала заявку на вступление в БРИКС. Китай, в свою очередь, поддержал идею расширения организации.

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    Варвара Кошечкина
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