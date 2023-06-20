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11:14, 20 июня 2023Мир

Китай прокомментировал желание Бангладеш присоединиться к БРИКС

Представитель МИД КНР Мао Нин: Пекин поддерживает идею расширения БРИКС за счет Бангладеш

Фото: Andrew Biraj / Reuters

Пекин поддерживает идею расширения БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) за счет новых стран-участниц, включая Бангладеш, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Ее цитирует ТАСС.

«Китай неизменно поддерживает расширение БРИКС», — прокомментировала она инициативу Бангладеш присоединиться к организации.

По ее словам, Пекин рассматривает БРИКС в качестве площадки для взаимодействия между развивающимися странами и «приветствует скорейшее присоединение партнеров, относящихся к единомышленникам».

Ранее Бангладеш официально подала заявку на вступление в БРИКС. Страна направила соответствующий запрос после встречи премьер-министра Бангладеш Шейх Хасины и президента ЮАР Сирила Рамафосы в Женеве на прошедшей неделе. При обсуждении этого вопроса с премьер-министром Хасиной глава ЮАР положительно отнесся к этому предложению.

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    Глеб Бажуткин
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