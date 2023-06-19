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12:36, 19 июня 2023Мир

Бангладеш подала заявку на вступление в БРИКС

Dhaka Tribune: Бангладеш официально подала заявку на вступление в БРИКС

Фото: Marcos Correa / Reuters

Бангладеш официально подала заявку на вступление в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР). Об этом сообщает газета Dhaka Tribune.

В материале сказано, что страна направила соответствующий запрос после встречи премьер-министра Бангладеш Шейх Хасины и президента ЮАР Сирила Рамапосы в Женеве на прошедшей неделе. Также сообщается, что при обсуждении этого вопроса с премьер-министром Хасиной глава ЮАР положительно отнесся к этому предложению.

Ранее власти Финляндии насторожились из-за сближения России с развивающимися странами. Группа БРИКС рассматривается как своего рода противодействие Западу и становится все более привлекательной для партнеров Москвы, заметил президент Финляндии Саули Ниинисте.

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    Анастасия Заикина
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