Бангладеш подала заявку на вступление в БРИКС

Dhaka Tribune: Бангладеш официально подала заявку на вступление в БРИКС

Бангладеш официально подала заявку на вступление в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР). Об этом сообщает газета Dhaka Tribune.

В материале сказано, что страна направила соответствующий запрос после встречи премьер-министра Бангладеш Шейх Хасины и президента ЮАР Сирила Рамапосы в Женеве на прошедшей неделе. Также сообщается, что при обсуждении этого вопроса с премьер-министром Хасиной глава ЮАР положительно отнесся к этому предложению.

Ранее власти Финляндии насторожились из-за сближения России с развивающимися странами. Группа БРИКС рассматривается как своего рода противодействие Западу и становится все более привлекательной для партнеров Москвы, заметил президент Финляндии Саули Ниинисте.