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22:16, 18 июня 2023Мир

В Финляндии насторожились из-за сближения России с развивающимися странами

Президент Финляндии призвал всерьез отнестись к сближению России с развивающимися странами
Саули Ниинистё

Саули Ниинистё. Фото: IMAGO / Frederico Brasil / Global Look Press

Президент Финляндии Саули Ниинистё насторожился из-за сближения России с развивающимися странами и их отношения к Западу, призвав отнестись к данной ситуации всерьез. Его слова передает издание Ilta-Sanomat.

По мнению Ниинистё, многие развивающиеся страны с подозрением относятся к западным. В частности, он обратил внимание на группу БРИКС, которая, как он отметил, рассматривается как «своего рода противодействие Западу» и становится все более привлекательной. «Насколько нам известно, 19 стран уже выразили заинтересованность во вступлении в группу. Если это произойдет, то она может представлять более половины населения мира», — подчеркнул президент.

Ранее министр обороны Финляндии Антти Кайкконен рассказал, что Власти Финляндии готовят 17-й пакет военной помощи Украине.

В марте Саули Ниинистё заявил о готовности к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным, в случае если от этого разговора будет какая-то польза.

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    Марина Совина
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