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01:03, 16 июня 2023Мир

Финляндия подготовит 17-й пакет военной помощи Украине

Глава Минобороны Кайкконен: Финляндия подготовит 17-й пакет военной помощи Украине
Антти Кайкконен

Антти Кайкконен. Фото: Cagla Gurdogan / Reuters

Власти Финляндии готовят новый пакет военной помощи Украине. Об этом сообщил министр обороны Финляндии Антти Кайкконен по итогам встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе, передает РИА Новости.

По его словам, он подготовил 17-й пакет оборонительных материалов. При этом глава Минобороны Финляндии подчеркнул, что он составлен с учетом потребностей и пожеланий Украины.

В мае Финляндия передала 16-й пакет военной помощи, включающий, в частности, зенитное вооружение и боеприпасы. «Оценочная стоимость техники, входящей в эту партию, для Финляндии составляет 109 миллионов евро», — говорилось в сообщении оборонного ведомства страны.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что Хельсинки не готов передать свои истребители McDonnell Douglas F/A-18 Hornet Украине. При этом он напомнил, что страна уже оказала Киеву помощь и продолжает делать это.

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    Марина Совина
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