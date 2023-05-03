Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:20, 3 мая 2023Мир

Финляндия отказалась передавать Украине истребители Hornet

Президент Финляндии Ниинисте: Хельсинки не готовы передавать Украине истребители Hornet

Фото: U.S. Department of Defense / Wikimedia

Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что Хельсинки не готовы передать свои истребители McDonnell Douglas F/A-18 Hornet Украине. Об этом пишет «Интерфакс».

По словам политика, у страны есть только старые самолеты, которые вскоре хотят заменить. «Нам сейчас нужна сильная безопасность», — подчеркнул он.

Глава государства добавил, что Финляндия сначала должна получить заказанные истребители F-35, чтобы иметь возможность списать нынешний флот. Впрочем, он напомнил, что страна уже оказала Киеву помощь и продолжает делать это — сейчас хотят принять 16-й пакет помощи.

Истребители поступили на вооружение Финляндии в 1995 — 2000 годах. Согласно данным ВВС страны на 2018 год, у Хельсинки есть 62 Hornet.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Володин назвал теракт в отношении президента нападением на Россию
Более 200 сообщений о БПЛА поступило за сутки в экстренные службы Москвы
Финляндия отказалась передавать Украине истребители Hornet
Депутат Вассерман предложил бороться с украинскими дронами сеткой-рабицей
В Петербурге вслед за Москвой ввели запрет на запуск беспилотников
Модель описала внешность после стрижки челки в салоне фразой «выгляжу как гриб»
В США заявили о проведении оценки атаки на Кремль
В ряде регионов Эстонии запретили использовать российскую символику на 9 Мая
Многодетная модель Анастасия Костенко раскрыла принципы питания
Саудовской Аравии предсказали экономические проблемы из-за дешевой нефти
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.