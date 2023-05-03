Финляндия отказалась передавать Украине истребители Hornet

Президент Финляндии Ниинисте: Хельсинки не готовы передавать Украине истребители Hornet

Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что Хельсинки не готовы передать свои истребители McDonnell Douglas F/A-18 Hornet Украине. Об этом пишет «Интерфакс».

По словам политика, у страны есть только старые самолеты, которые вскоре хотят заменить. «Нам сейчас нужна сильная безопасность», — подчеркнул он.

Глава государства добавил, что Финляндия сначала должна получить заказанные истребители F-35, чтобы иметь возможность списать нынешний флот. Впрочем, он напомнил, что страна уже оказала Киеву помощь и продолжает делать это — сейчас хотят принять 16-й пакет помощи.

Истребители поступили на вооружение Финляндии в 1995 — 2000 годах. Согласно данным ВВС страны на 2018 год, у Хельсинки есть 62 Hornet.