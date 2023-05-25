Финляндия передала Украине очередной пакет военной помощи

Минобороны Финляндии заявило о передаче Украине 16-го пакета военной помощи в 109 млн евро

Хельсинки передали Киеву очередной пакет военной помощи. Об этом заявили в Минобороны Финляндии, передает РИА Новости.

«Это уже 16-я поставка военной техники из Финляндии на Украину. Она включает, в частности, зенитное вооружение и боеприпасы. Оценочная стоимость техники, входящей в эту партию, для Финляндии составляет 109 миллионов евро», — сказано в сообщении.

Уточняется, что всего Финляндия направила украинской стороне 1,1 миллиард евро.

Ранее стал известен общий объем военной помощи Украине со стороны Нидерландов. В частности, Киеву выделили около 1,6 миллиарда евро, в то время как балансовая стоимость поставленного оборудования составляет 732 миллиона евро.

