Стал известен общий объем военной помощи Украине со стороны Нидерландов

Глава Минобороны Нидерландов Оллонгрен: страна оказала Украине военную помощь на €1,6 млрд

Нидерланды оказали военную помощь Украине на 1,6 миллиарда евро. Общий объем поддержки Киева назвала глава Минобороны страны Кайса Оллонгрен во время выступления в парламенте, говорится в заявлении на сайте ведомства.

«Общая стоимость военной помощи, предоставленной Украине, сейчас составляет около 1,6 миллиарда евро. Балансовая стоимость поставленного оборудования составляет 732 миллиона евро», — заявила министр. Она отметила, что в эту сумму входят коммерческие поставки и отчисления в военные и гуманитарные фонды.

По словам министра, Нидерланды с 13 апреля дополнительно передали Киеву системы ПВО, боеприпасы, приборы ночного видения, грузовые автомобили, а также краны и экскаваторы. Она добавила, что поставки Украине вооружения из запасов страны влияют на ее собственную боеготовность, но считаются приемлемыми в нынешних обстоятельствах.

Ранее Оллонгрен после встречи министров обороны стран Евросоюза в Брюсселе заявила, что государство предоставит 260 миллионов евро на совместную закупку снарядов Украине. Уточняется, что речь идет о боеприпасах калибра 155 миллиметров.