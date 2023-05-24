Стал известен общий объем военной помощи Украине со стороны Нидерландов
Нидерланды оказали военную помощь Украине на 1,6 миллиарда евро. Общий объем поддержки Киева назвала глава Минобороны страны Кайса Оллонгрен во время выступления в парламенте, говорится в заявлении на сайте ведомства.
«Общая стоимость военной помощи, предоставленной Украине, сейчас составляет около 1,6 миллиарда евро. Балансовая стоимость поставленного оборудования составляет 732 миллиона евро», — заявила министр. Она отметила, что в эту сумму входят коммерческие поставки и отчисления в военные и гуманитарные фонды.
По словам министра, Нидерланды с 13 апреля дополнительно передали Киеву системы ПВО, боеприпасы, приборы ночного видения, грузовые автомобили, а также краны и экскаваторы. Она добавила, что поставки Украине вооружения из запасов страны влияют на ее собственную боеготовность, но считаются приемлемыми в нынешних обстоятельствах.
Ранее Оллонгрен после встречи министров обороны стран Евросоюза в Брюсселе заявила, что государство предоставит 260 миллионов евро на совместную закупку снарядов Украине. Уточняется, что речь идет о боеприпасах калибра 155 миллиметров.