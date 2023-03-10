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10:30, 10 марта 2023Мир

Президент Финляндии заявил о готовности к переговорам с Путиным

Президент Финляндии Ниинистё заявил о готовности к переговорам с Путиным

Фото: Vesa Moilanen / Lehtikuva / Reuters

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил о готовности к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным в случае, если от этого разговора будет какая-то польза. Об этом он рассказал в интервью агентству Bloomberg.

«Должен сказать, что я абсолютно готов поговорить с ним (Владимиром Путиным — прим. "Ленты.ру"), если в этом будет какая-то польза. Но в данный момент не видим ничего такого», — указал политик.

Ранее финские власти подтвердили готовность вступить в НАТО, не дожидаясь Швеции. Министр обороны страны Микко Савола заявил, что Хельсинки не будет дожидаться, пока Турция одобрит аналогичную заявку Стокгольма.

Финляндия и Швеция вместе подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года. Однако Анкара сопротивляется членству Швеции в альянсе.

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Виктория Кондратьева
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