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18:48, 18 февраля 2023Мир

Финляндия заявила о готовности вступить в НАТО без Швеции

В Минобороны Финляндии заявили о готовности страны вступить в НАТО, не дожидаясь Швеции

Фото: Johanna Geron / Reuters

Министр обороны Финляндии Микко Савола в беседе с Associated Press заявил, что государство готово вступить в НАТО, не дожидаясь Швеции.

Отвечая на вопрос журналиста о том, будет ли Финляндия дожидаться Швеции в случае, если Турция заблокирует ей присоединение к военному альянсу, политический деятель ответил отрицательно: «Нет. В таком случае, мы присоединимся к НАТО».

При этом в январе Савола оспорил предложение МИД Финляндии о вступление в НАТО без Швеции.

Финляндия и Швеция вместе подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года. Страны декларировали желание вступить в альянс одновременно, однако из-за акций с сожжением Корана в Европе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намекал, что допустит присоединение стран только по отдельности.

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Анастасия Астахова
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