В Финляндии оспорили предложение МИД о вступлении в НАТО без Швеции

Глава минобороны Финляндии Савола оспорил предложение МИД о вступление в НАТО без Швеции

Министр обороны Финляндии Микко Савола призвал руководство страны вступить в НАТО вместе со Швецией. Об этом он высказался на своей странице в Twitter.

«Сейчас важно сохранять холодную голову. Мы подали заявку на членство в НАТО одновременно со Швецией. В интересах Финляндии, Швеции и НАТО вместе выйти на финишную прямую», — написал он, критикуя озвученное ранее главой МИД Финляндии предложение вступить в альянс отдельно от Стокгольма.

На фоне спецоперации России на Украине Швеция и Финляндия 18 мая передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в альянс. Анкара блокировала начало рассмотрения этих заявок, однако в июне 2022 года Турция, Швеция и Финляндия подписали трехсторонний меморандум, содержащий условия, которые скандинавские страны должны выполнить для вхождения в состав НАТО. В частности, Стокгольм и Хельсинки согласились на полное сотрудничество с Анкарой в борьбе с Рабочей партией Курдистана и ее структурами.