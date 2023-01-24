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13:08, 24 января 2023Мир

В Финляндии оспорили предложение МИД о вступлении в НАТО без Швеции

Глава минобороны Финляндии Савола оспорил предложение МИД о вступление в НАТО без Швеции

Фото: Stephanie Lecocq / Pool / Reuters

Министр обороны Финляндии Микко Савола призвал руководство страны вступить в НАТО вместе со Швецией. Об этом он высказался на своей странице в Twitter.

«Сейчас важно сохранять холодную голову. Мы подали заявку на членство в НАТО одновременно со Швецией. В интересах Финляндии, Швеции и НАТО вместе выйти на финишную прямую», — написал он, критикуя озвученное ранее главой МИД Финляндии предложение вступить в альянс отдельно от Стокгольма.

На фоне спецоперации России на Украине Швеция и Финляндия 18 мая передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в альянс. Анкара блокировала начало рассмотрения этих заявок, однако в июне 2022 года Турция, Швеция и Финляндия подписали трехсторонний меморандум, содержащий условия, которые скандинавские страны должны выполнить для вхождения в состав НАТО. В частности, Стокгольм и Хельсинки согласились на полное сотрудничество с Анкарой в борьбе с Рабочей партией Курдистана и ее структурами.

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Глеб Бажуткин
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