В Финляндии допустили возможность вступить в НАТО без Швеции

Глава МИД Финляндии Хаависто допустил возможность вступления в НАТО без Швеции

Финляндия допускает возможность рассмотрения своей заявки для вступления в НАТО без Швеции. Об этом заявил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто, передает РИА Новости.

«Нужно оценивать ситуацию. Произошло ли что-то, что в долгосрочной перспективе помешало бы прогрессу Швеции в проекте [вступления в НАТО]. Пока рано об этом говорить», — указал министр.

21 января в Стокгольме прошла акция с сожжением Корана у посольства Турции, которая была согласована с местными властями и прошла под контролем полиции. Это стало одним из поводов для отмены визита главы Минобороны Швеции Пола Йонсона в Анкару — министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что в этом больше нет смысла.

На фоне спецоперации России на Украине Швеция и Финляндия 18 мая передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в альянс. Анкара блокировала начало рассмотрения этих заявок, однако в июне 2022 года Турция, Швеция и Финляндия подписали трехсторонний меморандум, содержащий условия, которые скандинавские страны должны выполнить для вхождения в состав НАТО. В частности, Стокгольм и Хельсинки согласились на полное сотрудничество с Анкарой в борьбе с Рабочей партией Курдистана и ее структурами.