В Италии прошла акция протеста против поставок западного оружия Украине

Группа итальянских активистов из ассоциации «Венето — Россия» и общественного комитета «Верона за свободу» провела в пятницу, 16 июня, акцию протеста против поставок западного вооружения Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Акция прошла у стен античного римского амфитеатра Арена ди Верона. «Мы вышли к знаменитому амфитеатру с российскими и итальянскими флагами, чтобы сказать "нет" убийственной политике НАТО и поддержать Россию», — заявил президент ассоциации «Венето — Россия» Пальмарино Дзоккателли.

По его словам, цель протестующих заключается в желании продемонстрировать, что политику нынешних властей в отношении украинского конфликта поддерживают не все жители Италии. Он заявил, что отправка оружия Украине служит продолжению конфликта.

Дзоккателли считает, что проблему необходимо решать с помощью переговоров. Он также обвинил Киев в том, что украинские военные часто используют западное оружие против гражданского населения Донбасса.

Ранее сообщалось, что около тысячи активистов выступили против отправки оружия Украине и учений НАТО на Сардинии. Организатор акции, представитель движения A Foras Элена Арджиолас заявила, что 60 процентов территории острова занято итальянскими военными объектами, территория используется как военная колония.