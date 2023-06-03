Активисты выступили против отправки оружия Украине и учений НАТО на Сардинии

Около тысячи активистов выступили против отправки оружия Украине и учений НАТО на Сардинии

Около тысячи активистов выступили против отправки оружия Украине и учений НАТО на Сардинии, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на организатора акции, представителя движения A Foras Элену Арджиолас.

По ее словам, 60 процентов территории острова занято итальянскими военными объектами, территория используется как военная колония.

«Мы полностью против отправки оружия на Украину. В том числе потому что это касается нас напрямую: вооружение испытывается здесь и затем отправляется за рубеж, служа тому, чтобы подпитывать войны», — добавила Арджиолас.

Она подчеркнула, что активисты не хотят быть частью конфликта, который устроен за их спиной.

Ранее, 13 мая, в Риме прошла акция протеста, приуроченная к приезду в страну президента Украины Владимира Зеленского.