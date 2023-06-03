Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:27, 3 июня 2023Мир

Активисты выступили против отправки оружия Украине и учений НАТО на Сардинии

Около тысячи активистов выступили против отправки оружия Украине и учений НАТО на Сардинии

Фото: Unsplash.com

Около тысячи активистов выступили против отправки оружия Украине и учений НАТО на Сардинии, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на организатора акции, представителя движения A Foras Элену Арджиолас.

По ее словам, 60 процентов территории острова занято итальянскими военными объектами, территория используется как военная колония.

«Мы полностью против отправки оружия на Украину. В том числе потому что это касается нас напрямую: вооружение испытывается здесь и затем отправляется за рубеж, служа тому, чтобы подпитывать войны», — добавила Арджиолас.

Она подчеркнула, что активисты не хотят быть частью конфликта, который устроен за их спиной.

Ранее, 13 мая, в Риме прошла акция протеста, приуроченная к приезду в страну президента Украины Владимира Зеленского.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    Глава ФСБ назвал Украину плацдармом Запада для войны с Россией
    Российский спецназ уничтожил опорный пункт и четыре группы пехоты ВСУ
    Активисты выступили против отправки оружия Украине и учений НАТО на Сардинии
    Apple признала оригинальный MacBook устаревшим
    Премьер Люксембурга заставил Зеленского замолчать неприличным жестом
    Российская авиация поразила украинский командный пункт в районе Северска
    В ДНР назвали истинную цель поддержки НАТО Украины
    Экономист оценил последствия включения России в черный список FATF
    В США обвинили Китай в опасных перехватах американских самолетов
    Пентагон предупредил о разрушительных последствиях конфликта из-за Тайваня
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.