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21:29, 13 мая 2023Мир

Итальянцы встретили приезд Зеленского акцией протеста

Il Giornale: в Риме устроили акцию протеста против поставок оружия на Украину

Фото: Alessia Giulianii / cpp / Global Look Press

В Риме прошла акция протеста, приуроченная к приезду в страну президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает газета Il Giornale.

«Зеленскому здесь не рады», — гласит надпись на плакате. Как отмечает издание, итальянские коммунисты собрались около Колизея. Они выступили против поставок вооружения Украине. По мнению активистов, украинский лидер предоставил свою страну в распоряжение империалистических планов НАТО, США и ЕС. В связи с этим манифестанты осудили политику итальянского правительства, которое продолжает посылать оружие Киеву.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский объявил о принятии новых и важных решений по защите неба страны после переговоров с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Деталей диалога политик не раскрыл. Также Зеленский заявил о том, что создаст с итальянским премьером «формулу мира».

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Марина Совина
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