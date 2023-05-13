Итальянцы встретили приезд Зеленского акцией протеста

Il Giornale: в Риме устроили акцию протеста против поставок оружия на Украину

В Риме прошла акция протеста, приуроченная к приезду в страну президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает газета Il Giornale.

«Зеленскому здесь не рады», — гласит надпись на плакате. Как отмечает издание, итальянские коммунисты собрались около Колизея. Они выступили против поставок вооружения Украине. По мнению активистов, украинский лидер предоставил свою страну в распоряжение империалистических планов НАТО, США и ЕС. В связи с этим манифестанты осудили политику итальянского правительства, которое продолжает посылать оружие Киеву.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский объявил о принятии новых и важных решений по защите неба страны после переговоров с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Деталей диалога политик не раскрыл. Также Зеленский заявил о том, что создаст с итальянским премьером «формулу мира».