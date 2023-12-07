В ВСУ пожаловались на проблемы из-за блокады границы со стороны Польши

NYT: польская блокада границы привела к проблеме с поставками военных грузов ВСУ

Блокада границы со стороны Польши привела к проблеме с поставками военных грузов для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на передовую. Об этом сообщает газета The New York Times.

По словам украинского военного Александра, его подразделение, в частности, ждет доставки двух приборов ночного видения, застрявших на польско-украинском кордоне. Он обвинил блокирующих границу перевозчиков в оторванности от реальности, заявив, что они «омывают руки в крови людей, которые ждут необходимой помощи».

Как считает глава комитета Верховной Рады по транспорту и инфраструктуре Юлия Клименко, подобная блокада может привести к падению прогнозируемого роста ВВП Украины на один процент в 2023 году. «Предприятия не получают достаточно компонентов; цепочки поставок нарушены. Это касается и военной техники и ее производства. Чтобы даже собирать дроны, их нужно привозить откуда-то еще», — пояснила депутат.

В начале ноября польские грузоперевозчики перекрыли четыре погранперехода на границе с Украиной. Они потребовали ввести коммерческие ограничения для украинских коллег и ограничить их количество. Дальнобойщики пообещали прекратить блокаду, если им дадут 50 процентов рейсов между странами, а перевозчиков с Украины лишат льгот на транзит товаров по территории Европейского союза.