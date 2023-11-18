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17:57, 18 ноября 2023Мир

Во Франции призвали прекратить поставки оружия Украине

Политик из Франции Филиппо призвал прекратить поставки оружия для ВСУ

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо выступил против продолжения поставок оружия Украине. Своим мнением он поделился в соцсети X (бывший Twitter).

«Давайте немедленно прекратим бойню, прекратив посылать просто так оружие и миллиарды [президенту Украины Владимиру] Зеленскому», — написал французский политик.

Он также заявил, что средства массовой информации 18 месяцев распространяли ложь и пропаганду по поводу конфликта на Украине.

Ранее Филиппо заявил, что Франции следует выйти из Европейского союза и отдать свое место Украине. По его словам, Евросоюз сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что страна может присоединиться к объединению.

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