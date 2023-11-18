Во Франции призвали прекратить поставки оружия Украине
Политик из Франции Филиппо призвал прекратить поставки оружия для ВСУ
Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо выступил против продолжения поставок оружия Украине. Своим мнением он поделился в соцсети X (бывший Twitter).
«Давайте немедленно прекратим бойню, прекратив посылать просто так оружие и миллиарды [президенту Украины Владимиру] Зеленскому», — написал французский политик.
Он также заявил, что средства массовой информации 18 месяцев распространяли ложь и пропаганду по поводу конфликта на Украине.
Ранее Филиппо заявил, что Франции следует выйти из Европейского союза и отдать свое место Украине. По его словам, Евросоюз сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что страна может присоединиться к объединению.