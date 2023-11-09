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08:44, 9 ноября 2023Мир

Францию призвали выйти из ЕС и отдать свое место Украине

Политик Филиппо призвал Францию выйти из ЕС и отдать свое место Украине
СюжетВступление Украины в ЕС:
Флориан Филиппо

Флориан Филиппо. Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Франции следует выйти из Европейского союза и отдать свое место Украине. Об этом он написал в социальной сети X.

По его словам, Евросоюз сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что страна может присоединиться к союзу. «Переговоры официально начинаются! Давайте оставим место Украине и как можно скорее уйдем! Пусть ЕС сам справляется с Украиной, а мы уйдем», — призвал политик.

Парламентарий также назвал решение начать переговоры о присоединении Киева колоссальным безумием, которое усугубит ситуацию внутри союза.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рекомендовала начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС. Рекомендацию к допуску ЕК дала, оценив прогресс в выполнении Киевом и Кишиневом поставленных задач по реформам. От Украины требуют продолжения борьбы с коррупцией и защиты прав нацменьшинств.

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